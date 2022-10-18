WSJ: В Германии уверены, что "Северный поток" подорвали россияне

Немецкие следователи установили, что серия взрывов подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", из России в Европу были диверсией. По словам официальных лиц, знакомых с расследованием, это совпадает с предварительными выводами Швеции.﻿ Об этом, со ссылкой на The Wall Street Journal, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Немецким следователям не удалось окончательно связать предполагаемый подрыв с каким-либо одним участником, но немецкие официальные лица говорят, что они работают, исходя из уверенности, что за взрывами стоит Россия.

В результате взрывов возникли утечки, затронувшие три из четырех труб, являющихся частью газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", проложенных по дну Балтийского моря для транспортировки природного газа из России в Европу.

Москва отрицает свою ответственность и заявляет, что взрывы были терактом, направленным против интересов России. Предварительное шведское расследование ранее в этом месяце пришло к выводу, что взрывы, которые произошли в конце сентября, вероятно, были вызваны диверсией, но не назвало виновного. В НАТО вскоре после атак заявили, что утечки стали результатом диверсии, но не представили доказательств и не назвали виновных.

Немецкие официальные лица говорят, что маловероятно, что диверсия была совершена военной подводной лодкой, ссылаясь на относительно малую глубину воды и обычно тщательное наблюдение за подводными лодками, проводимое военно-морскими силами НАТО в этом районе. Одна из теорий атаки заключается в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно, заявили немецкие официальные лица.

Единственным трубопроводом, не поврежденным взрывами, была одна из двух ниток "Северного потока - 2". Германия отказалась сертифицировать "Северный поток - 2" после нападения России на Украину. Президент Владимир Путин на прошлой неделе обвинил Запад в срыве поставок энергоресурсов и заявил, что "достаточно лишь открыть кран", чтобы возобновить поставки газа в Германию по неповрежденной трубе, известной как "Северный поток - 2".

Некоторые немецкие официальные лица говорят, что, оставляя нетронутой одну нитку после атаки, Россия пытается усилить давление на немецких политиков, чтобы они смягчились и открыли "Северный поток - 2". Представитель правительства Германии заявила, что не планирует запускать газопровод "Северный поток - 2".

Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" проходят через воды Германии, Швеции и Дании. Все три страны проводят расследование инцидента. Шведские и датские власти еще не обнародовали подробностей своих расследований. Федеральная прокуратура Германии возбудила уголовное дело по факту терактов, заподозрив диверсию.

В Швеции расследование ведет служба контрразведки страны. В Дании и Германии к расследованию привлечены полиция и военно-морские силы этих стран. По административным причинам, регулирующим межведомственный обмен разведданными, Швеция не проводит совместное расследование со своими двумя соседями, но официальные лица говорят, что три страны тесно сотрудничают друг с другом, а также с партнерами по НАТО.

Глубина моря в районе, где произошли взрывы, составляет около 70 метров. По словам официальных лиц, из-за глубины и погодных условий, в том числе подводных течений, немецкие следователи не смогли использовать водолазов. Вместо этого они полагались на морские подводные беспилотники и корабли на поверхности, в том числе на минные искатели.

Беспилотники подводных лодок и корабли оснащены гидролокаторами и видеокамерами, которые сканировали участки труб, поврежденные взрывами. По словам немецких официальных лиц, изображения с мест взрывов показывают, что взрывчатка имела мощность около 500 кг в тротиловом эквиваленте.

Зондирование включало в себя изучение подводного видео, данных гидролокатора, а также спутниковых изображений. Официальные лица заявили, что они внимательно изучили электронные сообщения и журналы судоходства судов, которые находились в этом районе во время инцидента.