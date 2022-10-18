В ОП призвали готовиться к отключениям электроэнергии и воды

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны россиян могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение" , - сказал он.

По его словам, сегодня в результате ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

"Прежде всего, в Житомирской области один из объектов разрушен" , - сказал он и добавил, в Житомире сейчас отсутствует электричество и вода.

"По городу Киеву было попадание в крупный объект энергетической сферы. Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах города отсутствует водоснабжение и электроснабжение" , - сказал он и добавил, что вскоре воду и свет восстановят.

По его словам, в Украине "в ближайшем будущем будут трудные времена" и возможные веерные отключения электроэнергии.