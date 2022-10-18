Минобороны: в Украине нужно разминировать 130 тысяч квадратных километров

По предварительной информации, 130 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в разминировании. Однако эта цифра будет меняться, ведь не все территории еще деоккупированы. Об этом рассказал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, сообщает УНН.

«По предварительным оценкам, около 130 тыс. кв. км нуждаются в разминировании. Точными эти цифры будут немного позже, потому что многие территории находятся под оккупацией или непосредственно в зоне боевых действий. Мы не можем точно определить, потому что нет доступа туда. Мы понимаем, что это придется делать, придется делать не одно десятилетие, потому что загрязнение взрывчатыми веществами достаточно высокое» , - рассказал замминистра.

Шаповалов сообщил, что ведутся активные работы по разминированию на освобожденных территориях.

«В первую очередь это места, которые используются в общественной жизни, но потихоньку начинается работа с сельскохозяйственными предприятиями: осмотр, фиксирование загрязненных территорий. Очень много усилий брошено, чтобы осуществлять меры безопасности в местах, где находятся гражданские лица. Образован и заработал Государственный орган противоминной деятельности, привлекаются мощные команды. Работа идет должным образом» , - разъяснил Шаповалов.

Он также сообщил, что зарубежные партнеры помогают. Помощь разная: кто-то предоставляет оборудование, кто-то – средства защиты для саперов, кто-то берет на себя обучение. Шаповалов поблагодарил всех, кто оказывает поддержку.