Мэр: количество погибших в результате вражеского удара по Киеву возросло

Сегодня из-под завалов дома извлекли тело еще одной жертвы вчерашней атаки дронов на Киев. Всего известно о 5 жертвах. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, извлекли тело еще одной погибшей жительницы - пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября" , - написал Кличко.

Поисково-спасательные работы в доме продолжаются.

Напомним, в понедельник, 17 октября, РФ атаковала Киев дронами. Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, были обнаружены тела 4 погибших, в том числе беременной женщины.

Также был нанесен удар по объекту инфраструктуры.