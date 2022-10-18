Пентагон: Обстрел инфраструктуры Украины не сработает

В Пентагоне отреагировали на то, что Россия с помощью ракет и дронов обстреливает гражданских украинцев и критическую инфраструктуру. Там убеждены, что это для того, чтобы внушить в наших граждан ужас и панику, но уже исторически доказано, что это не работает. Об этом сказал неназванный чиновник Пентагона на последнем брифинге, сообщает Зеркало недели.

Он отметил, что цели, по которым бьет РФ, не имеют никакой военной ценности. Но россияне это делают для распространения паники среди граждан, надеясь, что это снизит решимость нашего народа.

"Если вы оглянетесь назад в историю и посмотрите на воздушные кампании, которыми пытались нанести удар по психологии и подавить людей, то это не работает. И если уж на то пошло, вы видели, что в случае с украинцами это привело к увеличению их результата" , – сказал чиновник Пентагона, добавляя, что такие действия РФ – очередные военные преступления.

Ранее аналитики американского Института исследования войны объяснили, что массированные атаки россиян по гражданской и критической инфраструктуре призваны оказывать психологическое давление на самих украинцев, но они не влияют на ход боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что РФ пытается террором прикрыть свои военные поражения, где ВСУ имеют успехи в освобождении оккупированных территорий