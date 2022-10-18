Зеленский: от российских терактов пострадала почти треть электростанций в Украине
С 10 октября в результате российских атак было разрушено около 30% украинских электростанций. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter.
"С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения света по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталось места", - написал он.
Напомним, Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, украинцев просят экономить электроэнергию в пиковые часы.
Сегодня утром была новая атака по энергосистеме: пострадали объекты инфраструктуры в Киеве, Днепре и Житомире.
В ОП призвали готовиться к отключениям электроэнергии и воды.