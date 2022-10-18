Зеленский: от российских терактов пострадала почти треть электростанций в Украине

С 10 октября в результате российских атак было разрушено около 30% украинских электростанций. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter.

"С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения света по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталось места" , - написал он.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting ???????? energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% Ukraine's Power Stations должны быть отвергнуты, causing massive blackouts через country. Нет space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

Напомним, Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, украинцев просят экономить электроэнергию в пиковые часы.

Сегодня утром была новая атака по энергосистеме: пострадали объекты инфраструктуры в Киеве, Днепре и Житомире.

В ОП призвали готовиться к отключениям электроэнергии и воды.