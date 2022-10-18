Bloomberg: ЕС не планирует вводить ограничения цен на газ РФ

По данным Bloomberg, ЕС планирует представить новый пакет мер по преодолению энергетического кризиса, делая ставку на шаги по укреплению солидарности между государствами блока. Но воздержится от немедленного ограничения цен на газ из-за политических разногласий и беспокойства относительно безопасности поставок, сообщает Зеркало недели.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось Bloomberg, Европейская комиссия планирует предложить меры, которые должны помочь избежать экстремальных скачков цен на энергоносители и использовать общую покупательную способность ЕС как рычаг в переговорах с мировыми поставщиками газа.

На карту поставлено будущее экономики блока, которую энергетический кризис может подтолкнуть к рецессии, поскольку компании и потребители страдают от высоких счетов за электроэнергию и газ.

ЕС пытается сбалансировать требования более половины из 27 стран блока по ограничению цен на газ с необходимостью избежать подрыва своего единого рынка или углубления экономических расколов между государствами-членами.

«Пора действовать, чтобы пережить эту зиму и не только. Сложившаяся ситуация вызывает экономические и социальные трудности, стала обузой для граждан и экономики. Рост цен энергоносителей приводит к снижению покупательной способности граждан и потере конкурентоспособности предприятий» , — говорится в проекте документа.

«Чем успешнее мы будем в энергетике, тем сильнее наша экономическая и социальная позиция» , — сказал представитель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Но он добавил, что защитить всех от последствий войны не удастся. ЕС должен сосредоточиться на поддержке уязвимых домохозяйств и наиболее пострадавших предприятий, чтобы избежать разжигания инфляции.

План Еврокомиссии лидеры ЕС обсудят на саммите 20-21 октября в Брюсселе