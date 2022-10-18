Песков отреагировал на вопрос о закупке РФ иранских дронов

В Кремле заявили, что РФ применяет в Украине только российская техника. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают РосСМИ.

"Не имеем такой информации" , - сказал Песков в ответ на вопрос об использовании иранских дронов Россией.

Он добавил, что в боевых действиях в Украине "используется российская техника с российскими наименованиями".

Песков поспешил сказать, чтобы такие вопросы задавали Минобороны.

Напомним, 12 сентября было впервые подтверждено боевое использование в Украине дрона Shahed-136. Дрон был сбит ВСУ возле Купянска на Харьковщине.

Сообщалось, что эти дроны Россия получила благодаря поставкам из Ирана, однако обе стороны это не подтверждают.