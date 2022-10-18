Гражданство Украины будут предоставлять при условии сдачи экзаменов по языку

Верховная рада приняла за основу законопроект об условиях принятия в гражданство Украины. Документ в первом чтении поддержали 309 народных депутатов. Об этом, со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Законопроектом № 7606 вводится как условие принятия в гражданство сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком

Законом вводится обязательство в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и представление документов о сдаче таких экзаменов.

Напомним, в июле Кабинет министров внес в Раду законопроект об установлении дополнительных условий для принятия в гражданство Украины.