СБУ выясняет причастность руководства "Антонова" к уничтожению "Мрії"

Служба безопасности Украины устанавливает все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрія" и, в частности, то, почему руководство государственного предприятия "Антонов" не приняло все необходимые меры для его сохранения.

"Расследование установило, что должностные лица, несмотря на предупреждения государственных органов, не приняли надлежащих мер к сохранению самолета. Также отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и еще нескольких самолетов" , - говорится в сообщении.

Изучаются дополнительные детали этого дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Также обнаружены и факты других преступлений. Так, бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

"В марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник. Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей" , - сообщает СБУ.

По этому факту экс-директору уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении АН-225 "Мрія".