Парламент Эстонии объявил Россию государством-спонсором терроризма
Парламент Эстонии утвердил заявление, в котором осуждает аннексию территории Украины и объявляет российский режим террористическим. Заявление поддержали 88 депутатов парламента.
Парламент заверяет, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения фальшивых референдумов.
"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – сообщается в заявлении парламента.
Также парламент считает необходимым признать вооруженные силы созданных РФ так называемых ДНР и ЛНР и частную военную компанию Вагнер террористическими организациями.
Кроме того, парламент осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации.
Согласно заявлению, парламент поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, а также призывает ввести новые санкции против РФ и увеличить объем военной помощи Украине.
Отметим, это уже четвертое заявление, принятое в этом году парламентом Эстонии с целью осуждения действий Российской Федерации и выражения поддержки Украине.