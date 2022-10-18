Парламент Эстонии объявил Россию государством-спонсором терроризма

Парламент Эстонии утвердил﻿ заявление, в котором осуждает аннексию территории Украины и объявляет российский режим террористическим. Заявление поддержали 88 депутатов парламента.

Парламент заверяет, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения фальшивых референдумов.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации" , – сообщается в заявлении парламента. ﻿

Также парламент считает необходимым признать вооруженные силы созданных РФ так называемых ДНР и ЛНР и частную военную компанию Вагнер террористическими организациями.

Кроме того, парламент осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации.

Согласно заявлению, парламент поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, а также призывает ввести новые санкции против РФ и увеличить объем военной помощи Украине.

Отметим, это уже четвертое заявление, принятое в этом году парламентом Эстонии с целью осуждения действий Российской Федерации и выражения поддержки Украине.