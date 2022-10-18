В Украине отменили призыв на срочную службу во время войны
Верховная Рада отменили призыв на срочную службу во время военного положения. Об этом написал член фракции Голос Ярослав Железняк, сообщает Новое время.
По его словам, соответствующий проект закона № 8109 об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий поддержали 318 народных депутатов.
Согласно принятому документу, во время действия военного положения:
- призыв на срочную службу не производится;
- призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете:
— организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятия их на воинский учет военнообязанных или снятия с воинского учета;
— направление призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения заданий и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию.
В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о возможности объявления дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генштаб. По его словам, «есть определенные шаги, в частности, связанные с формированием резервов, их подготовкой».