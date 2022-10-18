В ОП рассказали о последствиях утренних ударов по энергосистеме

Сегодня утром Россия обстреляла объекты энергетической системы в нескольких городах Украины. Украинцев просят экономить электроэнергию. О последствиях утренних ударов рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По объектам энергообеспечения Киева оккупанты выпустили 3 ракеты, в результате чего некоторые районы столицы остались без воды и света. Сейчас ведутся работы по восстановлению резервного питания.

"В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры, есть перебои с поставкой света в Деснянском районе и с водоснабжением левого берега столицы" , - сказал Тимошенко.

Также без электроэнергии осталось 2 тыс. жителей в Броварском и Вышгородском районах.

Российские войска также нанесли удар по объекту энергообеспечения в Житомире.

"В городе сложилась аварийная ситуация. Частично нет света и воды" , - добавил он.

Под обстрелы также попал Днепр.

"Поврежден объект энергообеспечения. По состоянию на данный момент ситуация остается критической. Особенно будет тяжело в пиковые часы нагрузки, поэтому призываю всех жителей Днепра и области уменьшить использование электроэнергии с 17:00. Также в Днепре будет ограничено использование уличного освещения" , - уточнил Тимошенко.﻿

Если обстрелы будут продолжаться, возможны определенные ограничения в энергоснабжении.

На сегодняшний день в Украине без света остается 552 населенных пункта, преимущественно на Харьковщине.