SCMP: Си Цзиньпин готовит масштабные изменения в Политбюро Китая

Си Цзиньпин твердо контролирует процесс кадровых перестановок в своей стране. И это может привести к большим изменениям, чем ожидалось. Лидер Китая строит новую команду для своего беспрецедентного третьего срока, сообщает Зеркало недели.

По данным South China Morning Post, по меньшей мере, четырех членов Политбюро, а также половину членов Центрального комитета Коммунистической партии могут заменить.

Окончательные результаты перестановок в китайском правительстве будут опубликованы в ближайшие выходные, когда завершится XX съезд Компартии. 22 октября партия сформирует новый ЦК, который возглавит 97 миллионов ее членов. На следующий же день ЦК проведет первую полноценную сессию, чтобы утвердить 25 членов Политбюро и 7 членов Политбюро ЦК КПК, органа с наивысшими полномочиями в принятии решений.

Издание объясняет, что в китайской политике важные решения часто принимаются за закрытой дверью до формальной встречи, которая служит поводом для коммуникации и формального продвижения. Как и ожидалось, Си Цзиньпин получит должность лидера Компартии в третий раз. Он использует эту возможность, чтобы привести свежую кровь на верхушку, сменив четырех из семи членов Политбюро ЦК КПК, которое сам лидер Китая возглавляет.

South China Morning Post пишет, что председатель Постоянного комитета Всенародного съезда народных депутатов 72-летний Ли Чжаньшу и вице-премьер Государственного совета КНР Хань Чжэн (68 лет), скорее всего, уйдут в отставку, потому что достигли неофициального пенсионного возраста. Премьеру Ли Кецяну 67 лет. Так что у него до пенсионного возраста еще год. Но ему придется уйти с поста премьера Госсовета Китая, потому что он занимал его уже дважды, а значит, исчерпал лимит, установленный конституцией.

Теоретически Ли Кецян, которого считают номером два в партийной иерархии, может остаться в Политбюро ЦК, заняв другую должность. К примеру, он может стать председателем Постоянного комитета Всенародного съезда народных депутатов. Но источники сообщили гонконгскому изданию, что китайский премьер, скорее всего, уйдет на пенсию.

Пока неизвестно, кто станет четвертым членом Политбюро ЦК, которого заменят. Председатель Народного политического консультативного совета Ван Ян и «идеологический царь» Ван Хунин – одногодки Ли Кецяна. Чжао Лецзи, возглавляющий мощное антикоррупционное ведомство, немного младше - ему 65. South China Morning Post пишет, что когда-то возраст был главным фактором в кадровых перестановках. Однако во времена Си Цзиньпина он стал менее строгим. В то же время кандидатов будут оценивать на соответствие целой матрице факторов, включая их возможности и прошлое. Возраст тоже будет учтен.

Если Ван Ян уйдет в отставку вместе с Ли Кецяном, начнется борьба за пост китайского премьера. Хотя внешние обозреватели считают Вана идеальной замной для Ли, учитывая его управленческий опыт и подготовку. Нового премьера объявят только на ежегодной парламентской сессии следующего марта. Но о том, кто им станет, можно будет догадываться в воскресенье, когда состав партийной иерархии станет известен.

Премьер, отвечающий в Китае за экономическое и социальное развитие, обычно должен иметь управленческий опыт в двух крупных провинциях и иметь хороший список экономических достижений. При Си Цзиньпине важным фактором также стали хорошие отношения с лидером страны