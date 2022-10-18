Рада увеличила военные расходы госбюджета-2022

Верховная Рада увеличила﻿ расходы госбюджета Украины на 2022 год еще на 386,87 млрд грн — до 3 трлн 37,01 млрд грн для финансирования ВСУ и других силовых органов, в том числе общего фонда — до 2 трлн 613,14 млрд грн.

Согласно документу, дополнительные расходы будут профинансированы за счет соответствующего увеличения внутренних заимствований — до 1 трлн 497,24 млрд грн.

Деньги направят:

Минобороны — 365,16 млрд грн (в том числе на оплату труда — 219,13 млрд грн)

МВД — 12,9 млрд грн (5,84 млрд грн)

СБУ — 3,74 млрд грн (3,58 млрд грн)

ГУР Минобороны — 3,17 млрд грн (2,37 млрд грн)

Госспецсвязи — 1,25 млрд грн (1,21 млрд грн)

УГО — 0,59 млрд грн (0,57 млрд грн)

Служба внешней разведки — 45 млн грн.

Закон предполагает увеличение предельного размера дефицита бюджета до 1 трлн 497,24 млрд грн, а предельного размера госдолга на конец года — до 4 трлн 33,76 млрд грн.

Напомним, сейчас доходы госбюджета-2022 утверждены в размере 1,553 трлн грн, в том числе общего фонда — 1,211 трлн грн, тогда как расходы — соответственно 2,648 трлн грн, в том числе общего фонда — 2,224 трлн грн