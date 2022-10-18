ОП: оккупанты обстреляли из артиллерии Юнаковскую общину Сумской области

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Юнаковскую общину Сумской области, в результате чего два человека погибли, минимум один человек получил ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Российские террористы продолжают обстреливать приграничье Украины. Буквально пару часов, как завершился артобстрел. Под огонь попала Юнаковская община Сумского района. Зафиксировано 14 прилетов" , — отметил он.

Россияне вели огонь по центру села и его окрестностям.

По данным Тимошенко, в результате обстрелов 2 человека погибли, 1 травмирован.

Также поврежден магазин и здания вокруг.

Напомним, 17 октября россияне нанесли огневое поражение с применением авиационных ракет, РСЗО и минометов по Сумщине. Погибли 5 мирных жителей, 14 — получили ранения