ОП: оккупанты обстреляли из артиллерии Юнаковскую общину Сумской области
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Юнаковскую общину Сумской области, в результате чего два человека погибли, минимум один человек получил ранения, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
"Российские террористы продолжают обстреливать приграничье Украины. Буквально пару часов, как завершился артобстрел. Под огонь попала Юнаковская община Сумского района. Зафиксировано 14 прилетов", — отметил он.
Россияне вели огонь по центру села и его окрестностям.
По данным Тимошенко, в результате обстрелов 2 человека погибли, 1 травмирован.
Также поврежден магазин и здания вокруг.
Напомним, 17 октября россияне нанесли огневое поражение с применением авиационных ракет, РСЗО и минометов по Сумщине. Погибли 5 мирных жителей, 14 — получили ранения