Ермак: Украина не увидела готовности Красного Креста к защите украинских пленных

Ермак: Украина не увидела готовности Красного Креста к защите украинских пленных
Фото: president.gov.ua

Украина пока не видит от Международного комитета Красного Креста готовности к защите украинских пленных, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

Ермак прокомментировал недавний инцидент, когда в Запорожской области на линию разграничения прибыла украинская делегация, однако представители МККК не явились.

В этом контексте Андрей Ермак подчеркнул, что Украина ожидает и требует от Международного комитета Красного Креста должной решительности в получении доступа к украинским пленным в Оленовке. Ведь именно для таких задач и была создана организация.

"Мы осознаем, что главным препятствием в прибытии миссии МККК к месту принудительного содержания украинцев в Оленовке, прежде всего, является деструктивная и циничная позиция России. В то же время, к сожалению, мы не видим, что МККК работает над защитой наших пленных. Украинское общество этого не видит. Не видят родных защитников", — подчеркнул руководитель ОП.

Ермак также подчеркнул, что у украинской стороны есть все основания ожидать решительных проактивных действий МККК по имплементации его гуманитарного мандата, а также четкой публичной позиции и коммуникации всех его действий, направленных на преодоление острейшего гуманитарного вызова в Европе.

17 октября Международный комитет Красного Креста так и не приехал на линию разграничения с временно оккупированной территорией, где его ждала украинская делегация.

15 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК) полный доступ ко всем военнопленным.

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