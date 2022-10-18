ГСЧС: с начала войны РФ против Украины погибли около 45 спасателей
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли около 45 спасателей, более ста получили ранения, сообщает Новое время.
Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге.
"Приблизительно 45 спасателей у нас погибли с начала российского вторжения. Касательно пострадавших — это более сотни спасателей", — отметил он.
По словам Хорунжого, ежесуточно на дежурство выходят около 7000 сотрудников ГСЧС, это количество может меняться в зависимости от нагрузок и вызовов.
Он добавил, что спасатели готовы к любым вызовам. Их не пугают «выпады РФ, применение дронов, ракет и так далее».
Россия напала на Украину 24 февраля. 18 октября — 238-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
Последнюю неделю РФ бьет по объектам критической и энергетической инфраструктуры.
Спасатели ликвидируют последствия вражеских атак, сражаясь с пожарами и разбирая завалы жилых домов.