ОК "Юг": ВСУ уничтожили на юге три склада с боеприпасами россиян

Вооруженные силы уничтожили на юге Украины три склада с боеприпасами россиян и нанесли новые удары по позициям врага, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

"Всего выполнили около сотни огневых задач (в течение ночи - ред.) и уменьшили вражеское войско на 20 рашистов, а также отминусовали реактивную систему залпового огня "Град", бронированную машину, буксируемую гаубицу 122 калибра и уничтожили три склада с боеприпасами".

Потери врага доразведываются.

16 октября в ОК "Юг" сообщили, что россияне запустили до семи диверсантов в направлении деоккупированной Трифоновки Херсонской области, но ВСУ заставили их отступить.