ОК "Юг": ВСУ уничтожили на юге три склада с боеприпасами россиян
Вооруженные силы уничтожили на юге Украины три склада с боеприпасами россиян и нанесли новые удары по позициям врага, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
"Всего выполнили около сотни огневых задач (в течение ночи - ред.) и уменьшили вражеское войско на 20 рашистов, а также отминусовали реактивную систему залпового огня "Град", бронированную машину, буксируемую гаубицу 122 калибра и уничтожили три склада с боеприпасами".
Потери врага доразведываются.
16 октября в ОК "Юг" сообщили, что россияне запустили до семи диверсантов в направлении деоккупированной Трифоновки Херсонской области, но ВСУ заставили их отступить.