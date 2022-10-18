Когда появится свет и будут ли веерные отключения: ответ Минэнерго

Специалисты продолжают ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры, которая пострадала в результате вражеских обстрелов, и обещают вернуть свет до все дома как можно скорее, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

"Ремонтные бригады прилагают максимум усилий для восстановления и ремонта поврежденной и разрушенной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Потребители будут заживлены как можно быстрее" , - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что решения о введении графиков аварийного отключения принимаются в зависимости от хода ремонтных работ.

При этом подчеркивается, что уменьшение нагрузки на энергосистему из-за снижения уровня потребления будет способствовать более быстрому восстановлению и сокращению сроков отключения.

Отметим, что украинцев просили ограничивать использование энергоемких приборов в пиковое время нагрузки на сеть: с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Напомним, сегодня в части Киева и области исчез свет после того, как оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. В общей сложности без света осталось около 50 тысяч клиентов.

Россияне также обстреляли Днепр и Житомир, там также наблюдались проблемы с энерго- и водоснабжением.

Ранее сообщалось, что возобновление энергоснабжения в столице уже на финальной стадии.