Spiegel: в немецких школах учатся более 195 тысяч украинских детей

Количество украинских учеников в немецких школах выросло до более 195 тысяч, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Spiegel.

Федеральные земли сообщили о 195 015 детей и молодежи из Украины в школах за 41-ю календарную неделю, завершившуюся в воскресенье.

По сравнению с предыдущей неделей эта цифра выросла на 1213.

Количество учеников касается общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ.

Ранее сообщалось, что в школах Германии работают около 2700 учителей и ассистентов из Украины, которые выехали после российского вторжения.