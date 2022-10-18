В Минобороны Германии рассказали, какое оружие поставят Украине до конца года

До конца 2022 года Германия поставит Украине дополнительные ракетные системы залпового огня, бронированные машины и многое другое, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт на Берлинском внешнеполитическом форуме.

По ее словам, немецкая сторона передаст Украине бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладчики, гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО и антидронные системы

"Мы будем поддерживать Украину в вопросе разминирования. Одним словом - огромный пакет на подходе" , - отметила Ламбрехт.

Она добавила, что Германия не ставит для себя "красных линий" в вопросе поставки оружия для Украине, но готова поставлять то, что будет согласовано с союзниками.

Напомним, ранее немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок объяснила, почему поставки танков якобы не приоритетны для Украины.

Также на днях Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая уже работает на южном направлении.