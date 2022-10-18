Евросоюз согласовал новые санкции против России и Беларуси - журналист

Европейский Союз утвердил новые санкции против России и Беларуси всего за несколько минут, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.

"Кажется, что в течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя не в отношении энергетики) и Беларуси" , — сообщил он.

Йозвяк прогнозирует, что работа над санкциями в ближайшие дни будет ускорена.

there seemed to be general consensus among EU for mins yday to move ahead with more sanctions on #Russia (though not on energy) & #Belarus. Recent #EUCO draft conclusions are stronger on Belarus sanctions in this respect. expect this work to be speeded up in coming days. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2022

Как сообщалось, ранее стало известно о начале подготовки Евросоюзом нового пакета санкций против России.