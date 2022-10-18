Евросоюз согласовал новые санкции против России и Беларуси - журналист
Европейский Союз утвердил новые санкции против России и Беларуси всего за несколько минут, сообщает Деловая столица.
Об этом написал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.
"Кажется, что в течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя не в отношении энергетики) и Беларуси", — сообщил он.
Йозвяк прогнозирует, что работа над санкциями в ближайшие дни будет ускорена.
Как сообщалось, ранее стало известно о начале подготовки Евросоюзом нового пакета санкций против России.