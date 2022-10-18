МИД: Кабмин одобрил соглашение о безвизе Украины с Гватемалой

Кабинет министров Украины во вторник утвердил соглашение с правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований, совершенное 25 июля 2022 года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

Соглашение предусматривает возможность безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Гватемалы в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

В МИД ожидают, что безвизовый режим "будет способствовать увеличению объемов торговли и развитию межчеловеческих контактов, а также туризма, как только позволит ситуация с безопасностью".

"О дате начала применения соглашения сообщим дополнительно после выполнения внутригосударственных процедур гватемальской стороной" , - добавили в ведомстве.

Отметим, что украинцы еще с 2009 года имели право безвизового въезда в Гватемалу согласно одностороннему решению гватемальской стороны. Для граждан Гватемалы сегодня действует визовый режим въезда в Украину, в частности е-Виза.

В июне Украина договорилась о безвизовом режиме с Индонезией.