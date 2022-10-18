Украина разорвала с Беларусью соглашение в области молодежной политики

Украина разорвала с Беларусью соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram представителя правительства в ВР Тараса Мельничука.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области молодежной политики, подписанное 14.12.1995 г. в Киеве" , - написал он.

Напомним, ранее Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с силовиками Беларуси. Также было расторгнуто соглашение о судоходстве.

Кроме того, украинское правительство захотело разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью.