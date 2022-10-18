Генштаб: оккупанты пытаются наступать на двух направлениях на Донбассе

Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 18 октября.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Огурцово Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новокалиново и Марьинка Донецкой области.

В течение суток противник нанес 9 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов. Среди них — Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Курахово Донецкой области и Трихаты в Николаевской области. Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, на одном из направлений, оккупанты задействовали 4 беспилотных летательных аппарата иранского производства "Shahed -136", 3 из которых сбили подразделения Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси. Под видом учебного собрания идут мероприятия скрытой мобилизации в вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в пределах Юнаковки Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах н.п. Волчанские Хутора, Григоровка, Комиссарово, Огирево, Старица и Стрелка;

на Купянском направлении – из артиллерии разных типов, в районах н.п. Берестово, Гряниковка, Двуречная, Каменка, Красное, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах н.п. Белогоровка, Грековка, Заречное, Ковалевка, Надежда, Новоегоровка, Ольговка и Торское.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник оказывал огневое влияние из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. Непосредственно пострадали н.п. Бахмут, Соледар, Первомайское и Большая Новоселка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по н.п. Павловка и Пречистовка.

На Южнобугском направлении враг пытается улучшить логистическое обеспечение, производит обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневому поражению подверглись населенные пункты вдоль линии столкновения, в том числе и Высшетарасовка Днепропетровской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два состава боеприпасов и другие военные цели врага.