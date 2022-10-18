Буданов рассказал, что ждет Россию после войны с Украиной

После завершения войны начнется процесс, связанный с изменениями в Российской Федерации. В частности, от России отделят определенные части, а также она будет выплачивать репарации, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Орестократія.

Буданов считает, что кавказские регионы отсоединятся первыми.

"Кавказские регионы, я считаю, отсоединятся первыми. Но это будут не только Кавказские регионы. Там много территориальных проблем. Российская Федерация — только название. Это большая территория, которая очень длительный срок существует непонятно как в этих коронах. Она держалась исключительно на вере в мощный режим. Как только режим рухнет, все это сломается" , — объяснил он.

Глава украинской разведки также добавил, что в окружении российского диктатора Владимира Путина также существуют серьезные разногласия.

"Окружение Путина — это неоднородная масса. Это то, что называется „башнями Кремля“. Условно „голуби“ и „ястребы“. Обе эти башни понимают, что дела очень плохи. Просто мнения у них, как выйти из этой ситуации, немного отличаются. Одни понимают, что нужно останавливаться и искать какое-нибудь урегулирование. Другие считают, что Россия прекратит свое существование, если они не пойдут дальше, если не победят. Поэтому сейчас появился совершенно новый тезис, который даже руководство России открыто говорит: „наша главная задача — не проиграть“. Уже не стоит вопрос о том, чтобы выиграть. Проигрыш России будет, это нельзя остановить. Он приведет к ее разрушению" , — заявил Буданов.

Он также подчеркнул, что на данный момент есть только два варианта развития событий, однако все закончится изменением РФ.

"Если победит ветвь тех, кто за мир, они смогут признать, что все это было ошибкой — все уходят обратно за границы 1991 года и как-то выстраивают отношения. Ястребы понимают, что в любом случае им грозит солидный такой тюремный срок. Поэтому для них это вопрос личного выживания" , — сказал глава украинской разведки.

Буданов также заявил в интервью, что к лету война России против Украины должна закончиться, а до конца года еще будут значимые победы ВСУ.