Глава МИД Литвы призвал наказать Иран за поставки дронов в Россию

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в ироничной форме призвал ввести санкции против Ирана из-за поставок им дронов в Россию, сообщает Европейская правда.

"Если Иран ходит как утка, говорит как утка и признает, что поставляет беспилотники крупнейшей утке в мире, то я думаю, что у нас есть достаточно доказательств, чтобы сказать, что Иран - это утка. Давайте тогда накачаем их санкциями по полной" - написал Ландсбергис.

If Iran walks like a duck, talks like a duck and admits to supplying drones to the biggest duck in the world then I think we have enough evidence to say that Iran is a duck. Let's sanction the duck out of them. — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) October 18, 2022

Фраза про утку является идиоматическим выражением в английском языке, которое выражает, что если что-то выглядит и действует определенным узнаваемым образом, то, вероятно, оно является именно тем, чем кажется. Кроме того, министр воспользовался игрой слов, призвав не дать Ирану и России убежать (duck out) от санкций.

Как сообщалось, Евросоюз собирает доказательства о применении иранских дронов Россией и после завершения этого процесса будет готов отреагировать.

В то же время в Вашингтоне считают неправдой заявления Тегерана о том, что Иран якобы не передавал России дроны-камикадзе, и убеждены, что против Украины используют именно их.