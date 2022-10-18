ОВА: оккупанты уничтожили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске

Россияне разрушили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске Донецкой области. Особенно пострадал частный сектор, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Он также подчеркнул, что восстановительные работы на деоккупированных территориях продолжаются.

"После того, как украинские власти зашли на деоккупированные территории и приступили к восстановительным работам, указанные работы продолжаются" , — заявил Кириленко.

По его словам, более чем на 90% разрушен жилищный сектор в Святогорске и Лимане. Особенно пострадали частные дома.

"Представители власти ежедневно находятся в деоккупированных населенных пунктах, чтобы контролировать восстановительные работы. На сегодняшний день оценивается ситуация, чтобы выяснить, как эти общины войдут в зимний период" , — добавил глава области.

Кириленко подчеркнул, что параллельно осуществляется эвакуация жителей Донбасса, поскольку враг не прекращает обстрелы по всей территории области.