Кулеба поблагодарил Столтенберга за анонс помощи в борьбе с иранскими дронами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга за объявленную поставку средств противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.

"Приветствую заявление Йенса Столтенберга о том, что НАТО планирует в ближайшие дни передать Украине системы противовоздушной обороны. Это именно то, что мы обсуждали и просили. Для Украины это означает больше спасенных жизней и лучше защищенную энергетическую инфраструктуру. Спасибо, НАТО" , - написал Кулеба в Twitter.

I welcome @JensStoltenberg’s statement on NATO planning to deliver anti-drone air defense systems to Ukraine in the coming days. This is just what we discussed and requested. For Ukraine, this means more saved lives and a better protected energy infrastructure. Thank you, NATO. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2022

Ранее во вторник Столтенберг анонсировал передачу Украине "в ближайшие дни" средств для противодействия иранским дронам-камикадзе, которые Россия активно использует для атак на украинские города. Речь идет об устройствах для глушения беспилотников для защиты от атак России на гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, Испания планирует предоставить Украине четыре пусковые установки системы противовоздушной обороны Hawk.