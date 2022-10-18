Гауляйтер Херсонщины объявил об эвакуации местного населения

Так называемый "глава" оккупированной части Херсонской области Украины Владимир Сальдо объявил об эвакуации местных жителей в связи с якобы подготовкой украинскими военными удара по Каховской ГЭС, сообщает Деловая столица.

Об этом Сальдо сказал в своем видеообращении.

"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра" , — сказал он.

По словам Сальдо, должны быть перемещены на левый берег Днепра жители Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов.

Перемещение и временное размещение людей будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и оккупационной "администрации". Тем, кто захочет переехать в Россию, обещают дать "жилищные сертификаты".

Гауляйтер Херсонщины также добавил, что решение о перемещении людей обосновано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение ВСУ было отбито, а жизни населения сохранены.

Как сообщалось, ранее стало известно, что российские оккупанты вывозят с захваченных территорий Херсонской области сотрудников "органов власти" и имущество в аннексированный Крым.