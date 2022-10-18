США ускорили работу над предоставлением 4,5 млрд долларов для Украины

Соединенные Штаты Америки в ускоренном темпе работают над выделением 4,5 млрд долларов для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минфин США.

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам виртуальной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Вашингтон поддерживает сопротивление Киева незаконной агрессии России. А также отметила, что ведется ускоренная работа над выделением 4,5 млрд долларов в рамках недавно утвержденной бюджетной поддержки объемом до 13 млрд долларов в виде грантов.

"Йеллен признала значительные потребности Украины в финансировании в следующем году для важнейших государственных услуг и срочных проектов восстановления. Она также подчеркнула необходимость инклюзивной координации между международными партнерами, чтобы помочь Украине начать восстановление" , - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского союза.