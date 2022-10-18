Россия выступает против требований вывести свои войска с территории ЗАЭС

Россия выступает против требований вывести свои войска и технику с территории Запорожской атомной электростанции, чего требует Украина как предпосылку создания зоны ядерной безопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом в выступлении на Первом комитете Генсамблеи ООН заявил заместитель главы делегации России Константин Воронцов.

"Абсолютно исключаем так называемую демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появления условий для контрнаступления Вооруженных Сил Украины" , - сказал он.

Воронцов повторил тезисы роспропаганды о том, что в обстрелах территории атомной электростанции виновата Украина, а РФ со своей стороны "сделала все от нее зависящее для эффективного и безопасного проведения миссии" Международного агентства по атомной энергии.

Как известно, МАГАТЭ выступает за создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, которую Москва незаконно провозгласила своей собственностью, и в последние недели ведет переговоры с Украиной и Россией.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси прямо не высказывался относительно демилитаризации станции, но подчеркивал, что из-за присутствия российских военных украинский персонал находится в ненадлежащих стрессовых условиях.

Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции". А совет управляющих Агентства принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.