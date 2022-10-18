ОВА: в направлении Кривого Рога оккупанты запустили ракеты и дроны-камикадзе

Российские военные запустили в сторону Кривого Рога Днепропетровской области ракеты, а также дроны-камикадзе. В связи с этим в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Вилкул также призвал население Кривого Рога и района не игнорировать сигналы воздушной тревоги в связи с высоким риском ракетных ударов. До окончания воздушной тревоги рекомендуется находиться в укрытиях.

Ранее мы писали, что сегодня оккупанты нанесли удары по Кривому Рогу. Взрывы прозвучали в северной части города.

Также напомним, что ночью 18 октября в результате обстрела оккупационными войсками был обесточен Николаев и часть области.