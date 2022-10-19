ISW: Неравномерная мобилизация в РФ вызывает социальный разлом

Аналитики Института исследования войны (ISW) отследили, что проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы, сообщает Украинская правда.

Российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской гражданской инфраструктуры с помощью воздушных, ракетных и беспилотных летательных аппаратов 18 октября.

По данным ISW, неравномерное проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы, которые подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.

Между тем Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России.

Также институт отмечает, что российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября, что, похоже, свидетельствует о том, что российские войска могут сохранять территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений.

Основные выводы аналитиков института: