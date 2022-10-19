ISW: Неравномерная мобилизация в РФ вызывает социальный разлом
Аналитики Института исследования войны (ISW) отследили, что проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы, сообщает Украинская правда.
Российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской гражданской инфраструктуры с помощью воздушных, ракетных и беспилотных летательных аппаратов 18 октября.
По данным ISW, неравномерное проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы, которые подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.
Между тем Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России.
Также институт отмечает, что российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября, что, похоже, свидетельствует о том, что российские войска могут сохранять территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений.
Основные выводы аналитиков института:
- Российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской гражданской инфраструктуры с использованием авиации, ракет и беспилотников.
- Войска РФ провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области, что, похоже, свидетельствует о том, что российские войска могут сохранить территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений.
- Действующие и бывшие должностные лица США подтвердили, что члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находятся в оккупированном Россией Крыму для обучения российских войск использованию приобретенных ими иранских беспилотников, что делает возможным вероятные российские военные преступления.
- Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России.
- Российские источники утверждают, что войска РФ провели ограниченные наземные атаки на северо-востоке Харьковской области с целью восстановления утраченных позиций.
- Также российские источники сообщили, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции по всей линии фронта в Херсонской области.
- Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным линиям связи и складам боеприпасов в центральной части Херсонской области.
- Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.
- Российские власти пытаются справиться с сокращением логистических возможностей через Крым после атаки на мост через Керченский пролив.
- Российские оккупационные власти похитили персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что, вероятно, имеет целью усилить физический контроль над работой ЗАЭС.
- Министерство обороны РФ подтвердило, что мобилизация в Московской области завершилась 17 октября, а российское гражданское население продолжает выражать свое недовольство мобилизацией.
- Российские оккупационные чиновники пытаются стимулировать украинских граждан, находящихся в оккупации на севере Херсонской области, к бегству в Россию в связи с продвижением украинских сил, и оккупационные власти могут все чаще заставлять украинских гражданских лиц переселяться дальше за линию фронта или в Россию в ближайшие дни.