После слов об убийстве россиян. Зеленский уволил посла Украины в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сообщает Новое время.

Об этом говорится в Указе № 723/2022 от 18 октября.

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан" , — говорится в указе.

В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову 21 августа посол Украины сказал: "Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

После этого Министерство иностранных дел Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест. Позже посол Украины извинился за свои слова.

Россия требовала от Казахстана выслать дипломата, но Астана попросила Киев заменить его, заявив, что такие комментарии неприемлемы для страны с большим российским меньшинством.