Генштаб: ВСУ отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов

По данным Генерального штаба﻿, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огирцево и Двуречная Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новокалиново, Майорск, Отрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области".

Враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование оборонительных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения.

В течение суток противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов. Среди них - Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихаты Николаевской области и Николаев.

Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства "Shahed-136", 10 из которых сбили подразделения Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также запуск ударных БпЛА "Shahed-136" с ее территории.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай Черниговской области и Юнаковка, Хотень, Толстодубово и Демченково Сумской области;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огирцево, Старица, Стрелечья и Хатнее;

на Купянском направлении - из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Двуречная, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Грековка, Заречное, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполовка;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Раздоловка, Соледар, Спирное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Времовка, Никольское, Нескучное, Павловка, Ольговское, Степное и Пречистовка;

на Южнобугском направлении противник пытается улучшить логистическое обеспечение, осуществляет артиллерийские обстрелы в районах более чем 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. От вражеского огня больше всего пострадала инфраструктура Вышетарасовки Днепропетровской области.

Оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета.

Захватчики продолжают уничтожать украинское культурное наследие на временно оккупированных территориях, грабят музеи, сжигают украинскую литературу и учебники, напечатанные на украинском языке.

По имеющейся информации, в Российской Федерации существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Указанной категории задерживают выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях. Родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.

Авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и 1 - артиллерии, 2 склада боеприпасов, станцию РЭБ, а также другие военные цели противника.