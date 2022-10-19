В МИД Китая заявили, что не знают об атаке дронов на Киев

В МИД Китая заявили, что "ничего не знают" о массированной атаке на Киев дронами-камикадзе 17 октября, в результате которой погибли пять человек, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

На вопрос, как Китай прокомментирует удары дронами-камикадзе по Киеву, представитель МИД КНР ответил:

"Я ничего не знаю о том, что вы упомянули. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна".

"В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса, для совместной деэскалации ситуации" , - добавил он.

Напомним, в понедельник утром российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136. Один из дронов попал в жилой дом в Шевченковском районе. В результате атаки погибли пять человек.

Всего 17 октября российские войска запустили по Киеву 28 дронов-камикадзе. Большинство беспилотников удалось сбить.