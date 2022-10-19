Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2554 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5235 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1637 (+15) ед,
- РСЗО – 372 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 189 (+1) ед,
- самолетов – 269 (+1) ед,
- вертолетов – 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10),
- крылатых ракет ‒ 323 (+5),
- кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) ед,
- специальной техники – 146 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.
Данные уточняются.