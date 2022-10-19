Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2554 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5235 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1637 (+15) ед,
  • РСЗО – 372 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 189 (+1) ед,
  • самолетов – 269 (+1) ед,
  • вертолетов – 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 323 (+5),
  • кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) ед,
  • специальной техники – 146 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.

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