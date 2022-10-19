Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано,

танков ‒ 2554 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5235 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1637 (+15) ед,

РСЗО – 372 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 189 (+1) ед,

самолетов – 269 (+1) ед,

вертолетов – 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10),

крылатых ракет ‒ 323 (+5),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) ед,

специальной техники – 146 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.