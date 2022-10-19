Разведка Британии сообщила о проблемах армии РФ с руководящим звеном

По данным британской разведки, через восемь месяцев после начала полномасштабного вторжения основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными, сообщает Новое время.

В своей сводке в Twitter ведомство отмечает, что на тактическом уровне почти наверняка обостряется нехватка способных российских младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами.

Разведка указывает, что показания очевидцев свидетельствуют о том, что 15 октября стрельба на полигоне под Белгородом с гибелью 11 человек началась после оскорбительных комментариев офицера по отношению к новобранцам из числа этнических меньшинств.

"Плохое командование низшего звена управления, скорее всего, усугубляет и так низкий моральный дух и слаженность многих российских подразделений" , — говорится в сообщении.

В сводке указывается, что четверо из пяти генералов, которые непосредственно командовали элементами вторжения в феврале 2022 года, в настоящее время уволены. Их замена пока мало что сделала для улучшения боевых характеристик России.