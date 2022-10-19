Ким: войска РФ готовятся бить по Херсону
Российские войска готовятся обстреливать временно оккупированный Херсон. Такое мнение высказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Рассылают сообщения "эвакуируйтесь, будут ВСУ обстреливать Херсон". Зная русскую тактику, и что они копают укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению", - сказал он.
Также он призвал не верить в пропаганду оккупантов.
Напомним, вчера так называемый "глава" оккупированной части Херсонской области Украины Владимир Сальдо объявил об эвакуации местных жителей в связи с якобы подготовкой украинскими военными удара по Каховской ГЭС.