Ким: войска РФ готовятся бить по Херсону

Российские войска готовятся обстреливать временно оккупированный Херсон. Такое мнение высказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким﻿.

"Рассылают сообщения "эвакуируйтесь, будут ВСУ обстреливать Херсон". Зная русскую тактику, и что они копают укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению" , - сказал он. ﻿

Также он призвал не верить в пропаганду оккупантов.

Напомним, вчера так называемый "глава" оккупированной части Херсонской области Украины Владимир Сальдо объявил об эвакуации местных жителей в связи с якобы подготовкой украинскими военными удара по Каховской ГЭС.