Сальдо заявил, что оккупационная администрация уезжает из Херсона

Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое "руководство" Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ, сообщает Украинская правда.

По словам главы оккупационной администрации, на левобережье Днепра переезжают все подразделения и министерства так называемой "гражданской администрации" Херсонской области.

Сальдо также добавил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю.

Ранее представители оккупационной администрации Херсона и области заявили, что планируют вывезти порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.