Иран ответил на обвинения Украины в помощи России

Иран снова отвергает обвинения Украины в поставках России вооружений и заявляет о готовности обсудить с Киевом озвученные претензии. Так в МИД Ирана ответили на инициативу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о разрыве дипотношений между странами, сообщает Корреспондент.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани в очередной раз заявил, что Тегеран не отправлял оружие, в том числе военные беспилотники России для использования в войне против Украины.

По его словам, "подобные безосновательные заявления, основанные на ложной информации и недоброжелательных предположениях, являются частью целенаправленной и политико-пропагандистской кампании, ведущейся СМИ некоторых стран против Исламской Республики Иран".

Отмечается, что Иран готов к переговорам с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения.

Канаани утверждает, что Иран сохраняет нейтралитет в войне России против Украины и выступает против продолжения боевого конфликта.

"Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в этом ключе глава внешнеполитического ведомства Ирана провел многочисленные встречи и контакты со своими российскими и украинскими коллегами" , - говорится в сообщении.

Отметим, МИД Украины считает﻿ Иран соучастником агрессии РФ из-за поставок дронов-камикадзе.

Тем временем СМИ сообщают, что Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" в дополнение к еще большему количеству беспилотников.