Евросоюз заменил две трети российского газа - ЕК

Страны Евросоюза за восемь месяцев нашли замену двум третям российского газа, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте в среду, 19 октября, сообщает Корреспондент.

"В то время, когда мы в марте впервые предложили RePowerEU, существовала огромная зависимость от российского газа. Тогда мы ожидали, что потребуется несколько лет для замены российского газа. Но факт в том, что нам понадобилось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети. Другими словами - мы значительно ускорили переориентацию на других поставщиков за рубежом" , - сказала глава ЕК.

При этом она отметила высокую цену диверсификация.

Фон дер Ляйен снова призвала увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии.

"Чтобы сохранить конкурентоспособность, нам необходимо вкладывать средства в развитие собственных источников энергии, особенно обновляемой" , - добавила она.

Глава Еврокомиссии также сообщила, что страны ЕС заполнили газовые хранилища на 92%.