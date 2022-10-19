Politico: ЕС готовит санкции против Ирана из-за поставок оружия РФ

ЕС планирует в ближайшие дни ввести санкции против нескольких иранских физических и юридических лиц за продажу оружия России. Об этом сообщили POLITICO's Brussels Playbook чиновники и дипломаты ЕС, сообщает Зеркало недели.

Этот шаг произошел на фоне сообщений о том, что РФ использовала иранские беспилотники для ударов по гражданским объектам в Украине и может получить иранские ракеты. Согласно данным американской разведки, на которые ссылается издание New York Times, Тегеран также отправлял инструкторов во временно оккупированный Россией Крым.

По словам официальных лиц и дипломатов, новый раунд санкций окажет влияние на пять иранских физических лиц и три организации. Новые ограничения будут дополнением к санкциям, уже согласованным ранее, против «полиции морали» Ирана за жестокое преследование и убийство выходивших на протесты иранцев.

Дипломаты из стран ЕС могут договориться о деталях нового пакета уже сегодня, накануне предстоящего саммита.

Эти санкции станут еще одним серьезным ударом для переговоров по возобновлению ядерного соглашения с Ираном. Участники переговоров работали над возобновлением ядерного соглашения после того, как бывший президент США Дональд Трамп отказался от него в 2018 году.