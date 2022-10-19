Масштабная воздушная тревога: сообщают о работе ПВО

В Украине объявлена воздушная тревога почти во всех регионах. Сообщается о работе ПВО в нескольких областях.

О работе противовоздушной обороны в Киевской области сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

Также под обстрел попала Винницкая область.

"Оставайтесь в укрытиях! Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные!" – написал глава ОВА Сергей Борзов.

Кроме того, украинские силы ПВО сбили две ракеты в небе над Черниговщиной, об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Север".

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