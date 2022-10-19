Путин ввел военное положение на аннексированных территориях (Обновлено)

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.

"Мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная Дума" , - сообщил руководитель РФ.

Другим своим указом Путин ввел на территориях оккупированного Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим среднего уровня реагирования.

В рамках этого режима высшие должностные лица указанных территорий должны:

усилить охрану общественного порядка, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и пр;

ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

временно отселить жителей в безопасные районы;

ввести и обеспечить особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

ограничить движение транспортных средств и осуществлять их досмотр;

ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Также Путин поручил ввести на других территориях субъектов России, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, режим повышенной готовности.

Органы исполнительной власти указанных территорий должны:

усилить охрану общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения, энергетики, транспорта связи и пр;

ввести особый режим работы этих объектов;

ограничить движения транспортных средств и осуществлять их досмотр;

ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

На всех остальных территориях РФ Путин ввел режим базовой готовности.

Власти этих регионов должны усилить охрану общественного порядка и важных объектов и ввести особый режим работы этих объектов.

Также региональные власти России должны создать оперативные штабы субъектов РФ в которые включаются представители Минобороны России, руководители соответствующих территориальных органов МВД, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также представители органов публичной власти соответствующего субъекта РФ и организаций.

Путин постановил, что решения такого оперативного штаба являются обязательными для исполнения на территории соответствующего субъекта РФ.