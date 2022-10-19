Politico: Байден не хочет встречи с Путиным на G20 даже в коридоре

Президент США Джо Байден не хочет встречаться с российским главой Владимиром Путиным даже в коридоре или на общем фото лидеров государств во время встречи G20, официальные лица Вашингтона над этим работают. Об этом, со ссылкой на Politico, сообщает Зеркало недели.

"Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он думает, что он убийца, он думает, что он военный преступник. Обычно с убийцами и военными преступниками не встречаются" , - сказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

За все время президентства Байдена он встретился с Путиным только один раз – в Женеве. Еще несколько раз они разговаривали по телефону, обсуждая тогда еще вероятное вторжение РФ в Украину.

Саммит G20, который уже в следующем месяце должен пройти на Бали, станет самым ожидаемым политическим событием последних лет из-за войны против Украины. В состав Большой двадцатки, кроме богатых демократий, входит также несколько автократий. Так что ожидается, что не все стороны примут сторону Киева