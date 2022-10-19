Подоляк отреагировал на рашение Путина ввести военное положение

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что введение "военного положения" на оккупированных Россией территориях ничего не меняет для Украины и ее Вооруженных сил, сообщает Украинская правда.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий".

Напомним: