Подоляк отреагировал на рашение Путина ввести военное положение
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что введение "военного положения" на оккупированных Россией территориях ничего не меняет для Украины и ее Вооруженных сил, сообщает Украинская правда.
Об этом Подоляк сообщил в Twitter.
"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".
Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий".
Напомним:
- 19 октября президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.