Кулеба: Украина получит от Греции боевые машины пехоты
Греция начала передачу Украине боевых машин пехоты (БМП-1), сообщает Деловая столица.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил после переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом во время совместной пресс-конференции в Киеве.
"Мы особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине для того, чтобы мы могли защищать нашу землю. И очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", — сказал Кулеба.
"Мы очень благодарны Греции за эту помощь", — добавил он.
Кулеба также поднял вопрос продолжения сотрудничества с Грецией в этой сфере и отметил, что сейчас приоритетом является укрепление противовоздушной обороны.
"Греция знает наш запрос и будет его прорабатывать", — сказал он.
Ранее стало известно, что Германия отправила в Грецию первую партию боевых машин пехоты Marder на замену имеющимся в Греции советским БМП-1, чтобы их можно было передать Украине.
В воскресенье 16 октября в Грецию отправили первые шесть "Мардеров" из запланированных сорока. Четырнадцать следующих должны отправиться в ближайшие дни — до 21 октября. Афины, со своей стороны, должны отдать сорок советских БМП-1 Украине.
Канцлер Олаф Шольц анонсировал такой "круговой обмен" еще в конце мая 2022 года, окончательной договоренности достигли в сентябре.
"Круговые обмены" обсуждались также с другими странами, которые имеют вооружение советских образцов. В случае Словакии и Чехии процесс уже начался, в случае Словении — готовится.
Напомним, Греция категорически против передачи Вооруженным Силам Украины зенитно-ракетных комплексов С-300 в ущерб собственной обороноспособности.